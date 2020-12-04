عجوز أميركي ينتصر على كورونا ويحتفل بعامه الرابع بعد المئة

انتصر رجل من ألاباما بالولايات المتحدة، قضى فترة الحرب العالمية الثانية في إصلاح القطارات التي دمرتها القنابل في فرنسا، في معركته مع كوفيد-19، ليحتفل بعيد مولده المئة وأربعة، الخميس.

وبدا الميجور ووتن، وقد خارت قواه الجسدية وتشوش ذهنه بعض الشيء، بعد معركته الجديدة مع فيروس كورونا، لكنه كان يتحسن، بحسب حفيدته هولي ووتن مكدونالد.

وأضافت هولي: “أنا ممتنة لأنهم تمكنوا من علاجه بسرعة كبيرة وتمكنا من اختباره.. أمر مدهش أن ينجو رجل يبلغ من العمر 104 أعوام من كوفيد”.

ونشر مستشفى “ماديسون هوسبيتال” تسجيلا مصورا لووتن وهو يضع كمامة ويلوح والعمال يرددون “عيد ميلاد سعيد يا بوب بوب العزيز”، وهو خارج من المستشفى على مقعد متحرك مزدان بالبالونات يوم الثلاثاء، أي قبل موعد عيد ميلاده الفعلي بيومين.

وقالت مكدونالد إن جدها، الذي خدم كجندي من الدرجة الأولى في الجيش، قبل أن ينتقل إلى مهنة ما بعد الحرب مع شركة “يو.إس.ستيل” في برمنغهام، ثبتت إصابته بكوفيد-19 في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد إصابة والدتها -ابنته- بالمرض.

وذكرت أنه تلقى حقنة من العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تمت الموافقة عليها حديثا، لكنه كان منهكا تماما في اليوم التالي ما استوجب نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف في اليوم السابق لعيد الشكر.

وأضافت هولي: “لا أدري ما إذا كان ذلك العقار قد بدأ في العمل على الفور أم لا … لكن في غضون أربع وعشرين ساعة كان أفضل”، موضحة أن مستويات الأكسجين في دمائه جيدة الآن ورئتيه “صافية تماما”.

وقالت هوبي أيضا إن والدتها تعافت من كوفيد-19، وكذلك أختها التي أصيبت بالمرض واضطرت إلى قضاء أسبوع على جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت إصابة ووتن الجد بكوفيد- 19 ثاني أكبر أزمة صحية تصيبه هذا العام. وقالت هوبي إنه دخل المستشفى في الربيع الماضي وهو يعاني من مشكلات خطيرة في القلب، وتعافى.

وأضافت أن جدها، وهو من كبار مشجعي فريق كرة القدم الأميركية بجامعة ألاباما، تلقى مكالمة هاتفية عبر الفيديو من مدرب الفريق نيك سابان، بعد أن شغلت صحته وسائل الإعلام المحلية. وقالت: “كان في قمة سعادته بعدها”.

وبدا الميجور ووتن، وقد خارت قواه الجسدية وتشوش ذهنه بعض الشيء، بعد معركته الجديدة مع فيروس كورونا، لكنه كان يتحسن، بحسب حفيدته هولي ووتن مكدونالد.

وأضافت هولي: “أنا ممتنة لأنهم تمكنوا من علاجه بسرعة كبيرة وتمكنا من اختباره.. أمر مدهش أن ينجو رجل يبلغ من العمر 104 أعوام من كوفيد”.

ونشر مستشفى “ماديسون هوسبيتال” تسجيلا مصورا لووتن وهو يضع كمامة ويلوح والعمال يرددون “عيد ميلاد سعيد يا بوب بوب العزيز”، وهو خارج من المستشفى على مقعد متحرك مزدان بالبالونات يوم الثلاثاء، أي قبل موعد عيد ميلاده الفعلي بيومين.

وقالت مكدونالد إن جدها، الذي خدم كجندي من الدرجة الأولى في الجيش، قبل أن ينتقل إلى مهنة ما بعد الحرب مع شركة “يو.إس.ستيل” في برمنغهام، ثبتت إصابته بكوفيد-19 في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد إصابة والدتها -ابنته- بالمرض.

وذكرت أنه تلقى حقنة من العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تمت الموافقة عليها حديثا، لكنه كان منهكا تماما في اليوم التالي ما استوجب نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف في اليوم السابق لعيد الشكر.

وأضافت هولي: “لا أدري ما إذا كان ذلك العقار قد بدأ في العمل على الفور أم لا … لكن في غضون أربع وعشرين ساعة كان أفضل”، موضحة أن مستويات الأكسجين في دمائه جيدة الآن ورئتيه “صافية تماما”.

وقالت هوبي أيضا إن والدتها تعافت من كوفيد-19، وكذلك أختها التي أصيبت بالمرض واضطرت إلى قضاء أسبوع على جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت إصابة ووتن الجد بكوفيد- 19 ثاني أكبر أزمة صحية تصيبه هذا العام. وقالت هوبي إنه دخل المستشفى في الربيع الماضي وهو يعاني من مشكلات خطيرة في القلب، وتعافى.

وأضافت أن جدها، وهو من كبار مشجعي فريق كرة القدم الأميركية بجامعة ألاباما، تلقى مكالمة هاتفية عبر الفيديو من مدرب الفريق نيك سابان، بعد أن شغلت صحته وسائل الإعلام المحلية. وقالت: “كان في قمة سعادته بعدها”.