للمرة الثانية في 3 أشهر.. فيروس كورونا يستهدف مهاجم الجزائر

يبدو أن مهاجم نادي مونبلييه الفرنسي لاعب منتخب الجزائر أندي ديلور، بات مستهدفا من فيروس كورونا المستجد الذي ألم به للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وسيبعده عن المشاركة في مواجهة باريس سان جرمان السبت، حسبما نشر اللاعب عبر صفحته على “تويتر”.

وكتب ديلور: “لديّ أعراض منذ الاثنين. أعاني إرهاقا كبيرا للغاية. لقد جاءت نتيجة فحصي بكوفيد 19 إيجابية للمرة الثانية في غضون 3 أشهر. لذا سأغيب عن مباراة مونبلييه مع سان جرمان”.

وكان ديلور، صاحب هدفين في 10 مباريات دولية مع الجزائر منذ 2019، أصيب بالفيروس المستجد عشية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، مما اضطره للغياب عن المباراة الأولى لفريقه أمام رين (1-2) في أغسطس الماضي.

ويعد القائد الجديد ديلور (29 عاما)، السلاح الأساسي في هجوم فريق المدرب ميشال دير زاكاريان، مع تسجيله 6 أهداف وإرسال 4 تمريرات حاسمة، مما يجعله شريكا في نصف الأهداف التي سجلها مونبلييه حتى الآن (21 هدفا).

ونشر ديلور بعيد ذلك على “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه وهو يمارس التمارين الرياضية، وكتب: “سأعود قريبا جدا، أنا مصمم”.

وتفشى “كوفيد 19” مؤخرا في صفوف اللاعبين الجزائريين منذ تجمعهم الأخير في تصفيات كأس أمم إفريقيا، على غرار لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني، وياسين إبراهيمي مهاجم الريان القطري، وعيسى ماندي من ريال بيتيس الإسباني، وآدم وناس من كالياري الإيطالي.

وإلى جانب اللاعبين، طال الفيروس المستجد أيضا مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ورئيس الاتحاد المحلي للعبة خير الدين زطشي.

وكتب ديلور: “لديّ أعراض منذ الاثنين. أعاني إرهاقا كبيرا للغاية. لقد جاءت نتيجة فحصي بكوفيد 19 إيجابية للمرة الثانية في غضون 3 أشهر. لذا سأغيب عن مباراة مونبلييه مع سان جرمان”.

وكان ديلور، صاحب هدفين في 10 مباريات دولية مع الجزائر منذ 2019، أصيب بالفيروس المستجد عشية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، مما اضطره للغياب عن المباراة الأولى لفريقه أمام رين (1-2) في أغسطس الماضي.

ويعد القائد الجديد ديلور (29 عاما)، السلاح الأساسي في هجوم فريق المدرب ميشال دير زاكاريان، مع تسجيله 6 أهداف وإرسال 4 تمريرات حاسمة، مما يجعله شريكا في نصف الأهداف التي سجلها مونبلييه حتى الآن (21 هدفا).

ونشر ديلور بعيد ذلك على “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه وهو يمارس التمارين الرياضية، وكتب: “سأعود قريبا جدا، أنا مصمم”.

وتفشى “كوفيد 19” مؤخرا في صفوف اللاعبين الجزائريين منذ تجمعهم الأخير في تصفيات كأس أمم إفريقيا، على غرار لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني، وياسين إبراهيمي مهاجم الريان القطري، وعيسى ماندي من ريال بيتيس الإسباني، وآدم وناس من كالياري الإيطالي.

وإلى جانب اللاعبين، طال الفيروس المستجد أيضا مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ورئيس الاتحاد المحلي للعبة خير الدين زطشي.