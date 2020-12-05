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“الصحة”: ارتفاع عدد الحالات المنقولة من اللجان الانتخابية للمستشفى إلى 6

منذ ساعة واحدة
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ارتفاع عدد الحالات التي تم نقلها من اللجان الانتخابية إلى المستشفى إلى ست حالات.وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم السبت إن إدارة الطوارئ الطبية تعاملت من خلال العيادات التي تم تجهيزها في اللجان الانتخابية مع 15 حالة ما بين حالات إعياء أو هبوط أو انخفاض للسكر لافتا إلى أن الحالات في مجملها كانت مستقرة.وأشار إلى أن عدد طلبات تصريح الخروج من العزل (الحالات الإيجابية) للادلاء بأصواتهم حتى الآن بلغ 600 طلب في حين بلغ عدد طلبات تصريح الخروج من الحجر الصحي نحو ثلاثة آلاف طلب.

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