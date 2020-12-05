“الصحة”: تعاملنا مع حالات إعياء داخل العيادات الطبية بمقار الانتخاب





قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم التعامل داخل العيادات المخصصة في اللجان الانتخابية لمجلس الأمة 2020 مع بعض الحالات التي أصيبت بإعياء أو صداع أو هبوط في مستويات السكر لافتا إلى أن هناك حالتين استدعى الأمر نقلهما إلى المستشفيات العامة.وأكد السند في لقاء مع تلفزيون الكويت اليوم السبت أن الأمور تسير حتى الآن بشكل منظم جدا وهناك تناسق وتناغم بين الفريق الحكومي المشرف على أداء العملية الانتخابية من مختلف الوزارات كل من موقعه.وطمأن الناخبين إلى وجود 107 عيادات مجهزة ومزودة بالأجهزة الطبية والعلاجات التي تحتم التدخل الفوري لبعض الحالات موزعة على اللجان الانتخابية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين مضيفا أن هناك اجراءات تخص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل.