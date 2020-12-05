رئيس لجنة الاشتراطات الصحية: حريصون على خروج العرس الديموقراطي بشكل يليق بالكويت

قال رئيس لجنة الاشتراطات الصحية بمجلس الوزراء المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم السبت إن الأجهزة الحكومية تعمل منذ شهر للاعداد لهذا العرس الديموقراطي وهناك جهات عالمية تراقب لذا حرصت الأجهزة الحكومية على أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم الكويت.وأضاف المنفوحي لوكالة الأنباء الكويتية () خلال تواجده في لجنة (مدرسة معن بن زائدة) بضاحية عبدالله السالم بالدائرة الثانية “نحن أمام استحقاقات قانونية ودستورية واشتراطات صحية تحتاج إلى جهد كبير تقوم به الجهات الحكومية في سبيل تطبيق القانون والدستور الذي كفل التصويت والاشتراطات الواجب اتباعها”.وأكد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء منذ الصباح على القيام بجولة والتأكد من سير العملية الانتخابية بشكل سلس لافتا إلى أن كل الأجهزة الحكومية تعمل على إنجاح العرس الانتخابي.وذكر “نحن في لجنة الاشتراطات سعداء بنزول ارقام الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك إن دل فإنما يدل على التزام المواطنين والمقيمين وأصحاب المجمعات والرحلات بالاشتراطات الصحية”.وأوضح أن وزارة الصحة وضعت بعض الاشتراطات التي رفعتها لمجلس الوزراء وصدر فيها قرار حول الية التصويت لافتا إلى حرص وزارة الداخلية على تخصيص مدارس للمصابين ضمن اشتراطات محددة لضمان السلامة وإتاحة الفرصة للادلاء بأصواتهم.وذكر أن كل قرارات مجلس الوزراء مبنية على رأي المنظومة الصحية لذا ما نراه اليوم من اجراءات جميعها أتت من وزارة الصحة وتطبيقها لضمان سلامة المواطنين.وأعرب المنفوحي عن سعادته بحجم الاقبال مشيدا بالتزام الجميع بالاشتراطات الصحية والجهود الجبارة التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية لضمان تطبيق الاشتراطات.