سمو رئيس الوزراء لـ الناخبين والناخبات: استمروا في الإقبال وابتعدوا عن أي مظاهر تفسد فرحتنا

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة مركز اقتراع الناخبين في مدرسة (سيد محمد حسن الموسوي) بمنطقة الرميثية في أطار جولته التفقدية على مراكز اقتراع انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2020.وأعرب الخالد عقب زيارة المدرسة عن سعادته بالتزام الناخبين والناخبات بالاشتراطات الصحية المعنية بمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) أثناء عملية التصويت لانتخابات مجلس الأمة 2020.وقال سموه إن الجهات الحكومية تقوم بواجباتها لتنظيم هذا العرس الديمقراطي، مضيفا “منذ نحو 60 عاما ونحن نقيم انتخابات مجلس الأمة لكن هذه السنة جائحة كورونا فرضت الاشتراطات الصحية بقوة”.وأثنى على التزام الناخبين والناخبات في مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري والتزامهم بالاشتراطات الصحية.ودعا سموه الناخبين والناخبات أن يستمروا على الاقبال على الانتخاب مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى نهاية يوم الاقتراع” مع الابتعاد عن أي مظاهر تفسد فرحتنا حتى نفرح جميعا مع إعلان نتائج الانتخابات”.وأضاف “أرى مشاركة كبيرة غير معتادة في الدوائر الانتخابية الخمس ما سيعطينا أرقاما غير معتادة في نسب التصويت”.وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لأعضاء السلطة القضائية ولوزارات الداخلية والعدل والصحة والاعلام والبلدية وقوة الإطفاء العام وجميع الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الدور الذي يقومون به لتسهيل عملية انتخابات مجلس الأمة 2020.وأضاف «على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى بعد اعلان النتائج.. مظاهر الاحتفال نخليها عبر الاتصال وليس من خلال التجمعات».