سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية





قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يرافقه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.وكان في استقبال سموه معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي.والتقى سموه بالسادة رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2020.وأعرب سموه عن سعادته بما شاهده خلال جولته على مراكز الاقتراع وحديثه مع السادة القضاة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية من استعدادات متميزة في كافة الدوائر.وأشاد سموه بدور رجال القضاء ومنتسبي وزارة العدل المكلفين بالإشراف على الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية وضمان سيرها بكل شفافية وسلامة بما يعزز الممارسة الديقراطية السليمة.كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية بتنظيم سير عملية الاقتراع معبرا في الوقت ذاته عن ثقته البالغة في نجاح العملية الانتخابية ومؤكدا اعتزازه بإصرار أبناء الكويت على إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.