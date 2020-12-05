فيديو لكواليس مباراة الأهلي والزمالك.. انفعالات وفرحة عارمة

رغم مرور 7 أيام على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” حرص على نشر كواليس “نهائي القرن” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تثبيت كاميرتين لرصد انفعالات اللاعبين على دكة البدلاء.

ونشر الاتحاد الأفريقي ملخصا لما دار على مقاعد بدلاء الأهلي والزمالك والإدارة الفنية خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

وثبت “كاف” كاميرا أعلى “دكة الأهلي” لترصد الانفعالات وما دار بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني خلال سير المباراة.

وظهر محمود كهربا متحمساً وطلب من الجهاز الفني توجيه تعليمات على الخط باستمرار للاعبين من أجل تحفيزهم على استكمال المشوار بنجاح.

وقال كهربا: “قل لكابتن سيد عبد الحفيظ يقف على الخط ويكلم اللاعبين يفوقهم، يضغطوا ويمنعوا الخصم من التسديد”.

وتعرضت “دكة” الأهلي لصدمتين خلال المباراة، الأولى بهدف شيكابالا، حيث حل صمت وسكون، والثانية مع فرصة حسين الشحات المهدرة على القائم.

وفي النهاية انطلقت الاحتفالات من مقاعد بدلاء الأهلي عقب هدف محمد مجدي “أفشة” التاريخي، ثم بعد صافرة نهاية المباراة وإعلان المارد الأحمر بطلاً للقارة للمرة التاسعة.

أما دكة الزمالك، أظهر التسجيل تعليمات فنية طوال المباراة لدفاع الزمالك من أجل التصدي لمحاولات الأهلي، وخاصة من جبهة إسلام جابر اليسرى.

وانتفضت “دكة الزمالك” فرحاً واحتفالاً بهدف شيكابالا، الذي تعادل للفارس الأبيض في الشوط الأول، لكن الفرحة لم تكتمل بعد أن سجل الأهلي هدف الفوز.

وكان لمحمود جنش حارس الزمالك البديل دوراً كبيراً في فيديو “كاف”، حيث وجه تعليمات للاعبي فريقه وتناقش مع شيكابالا بعد خروجه حول المباراة، كما أشاد بالحكم وأكد أنه ومساعديه كانوا جيدين.

وبعد فرصة حسين الشحات الضائعة على القائم، قال جنش لشيكابالا أن الزمالك سيفوز لأنهم الأهلي أضاعوا الكرة والمرمى خالي، قبل أن ترتد كرة زيزو من القائم وسط انفعالات اللاعبين.

وانتهى التسجيل بصدمة أكبر لنادي الزمالك بإعلان الحكم صافرة المباراة النهائية بإعلان فوز الأهلي، ليزداد اللون الأحمر في الملعب ويتوارى الأبيض.

وتغلب الأهلي على غريمه الزمالك بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة” وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا وعزز رقمه القياسي بلقب تاسع في البطولة القارية الأولى للأندية والغائبة عن جدران القلعة الحمراء منذ عام 2013.

ونشر الاتحاد الأفريقي ملخصا لما دار على مقاعد بدلاء الأهلي والزمالك والإدارة الفنية خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

وثبت “كاف” كاميرا أعلى “دكة الأهلي” لترصد الانفعالات وما دار بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني خلال سير المباراة.

وظهر محمود كهربا متحمساً وطلب من الجهاز الفني توجيه تعليمات على الخط باستمرار للاعبين من أجل تحفيزهم على استكمال المشوار بنجاح.

وقال كهربا: “قل لكابتن سيد عبد الحفيظ يقف على الخط ويكلم اللاعبين يفوقهم، يضغطوا ويمنعوا الخصم من التسديد”.

وتعرضت “دكة” الأهلي لصدمتين خلال المباراة، الأولى بهدف شيكابالا، حيث حل صمت وسكون، والثانية مع فرصة حسين الشحات المهدرة على القائم.

وفي النهاية انطلقت الاحتفالات من مقاعد بدلاء الأهلي عقب هدف محمد مجدي “أفشة” التاريخي، ثم بعد صافرة نهاية المباراة وإعلان المارد الأحمر بطلاً للقارة للمرة التاسعة.

أما دكة الزمالك، أظهر التسجيل تعليمات فنية طوال المباراة لدفاع الزمالك من أجل التصدي لمحاولات الأهلي، وخاصة من جبهة إسلام جابر اليسرى.

وانتفضت “دكة الزمالك” فرحاً واحتفالاً بهدف شيكابالا، الذي تعادل للفارس الأبيض في الشوط الأول، لكن الفرحة لم تكتمل بعد أن سجل الأهلي هدف الفوز.

وكان لمحمود جنش حارس الزمالك البديل دوراً كبيراً في فيديو “كاف”، حيث وجه تعليمات للاعبي فريقه وتناقش مع شيكابالا بعد خروجه حول المباراة، كما أشاد بالحكم وأكد أنه ومساعديه كانوا جيدين.

وبعد فرصة حسين الشحات الضائعة على القائم، قال جنش لشيكابالا أن الزمالك سيفوز لأنهم الأهلي أضاعوا الكرة والمرمى خالي، قبل أن ترتد كرة زيزو من القائم وسط انفعالات اللاعبين.

وانتهى التسجيل بصدمة أكبر لنادي الزمالك بإعلان الحكم صافرة المباراة النهائية بإعلان فوز الأهلي، ليزداد اللون الأحمر في الملعب ويتوارى الأبيض.

وتغلب الأهلي على غريمه الزمالك بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة” وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا وعزز رقمه القياسي بلقب تاسع في البطولة القارية الأولى للأندية والغائبة عن جدران القلعة الحمراء منذ عام 2013.