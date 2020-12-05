محليات

محافظ العاصمة تفقد سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الاقتراع

منذ 19 دقيقة
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تفقد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عددا من مقار اللجان الانتخابية في بعض مناطق المحافظة، وذلك لمتابعة سير عملية الاقتراع.وقد حرص المحافظ الخالد على الاطمئنان على سير العملية الانتخابية والأجواء الديموقراطية التي تتسم بها، بالإضافة إلى الاطلاع على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان.ورافق الخالد، خلال جولته التفقدية، كل من مساعد مدير عام مديرية أمن المحافظة العميد عبدالله الرجيب، وعدد من رجال الأمن، بالإضافة إلى بعض من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

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