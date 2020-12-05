نجم سالزبرغ الشاب.. هل يحمل طوق النجاة لزيدان؟

يبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن طوق نجاة، بعدما بات يعيش وضعا متأزما داخل ريال مدريد الإسباني، وصل إلى حد ظهور مطالب بإقالته بسبب تراجع نتائج الفريق محليا وأوروبيا.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن لاعب الوسط المهاجم لفريق ريد بول سالزبرغ النمساوي دومينيك سوبوسلاي، جذب انتباه العديد من الأندية الكبرى في مختلف أنحاء أوروبا، ومن بينها ريال مدريد.

وأوضح المصدر أن زيدان تواصل خلال الأيام القليلة الماضية هاتفيا مع سوبوسلاي، في محاولة لإقناعه بأن الانتقال للنادي الملكي سيكون “الخطوة المثالية في مسيرة اللاعب الشاب”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع النجم المجري صاحب العشرين عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واعتبرت أن “زيدان يرى أن سوبوسلاي سيكون بديل إيسكو في خط الوسط، لا سيما بعد العروض القوية التي قدمها هذا الموسم”.

وسجل دومينيك 8 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، ويقول متابعون لسوق الانتقالات إن قيمته الحالية تناهز الـ25 مليون يورو.

ويشاع أن فريق بايرن ميونيخ الألماني مهتم هو الآخر بخدمات اللاعب الواعد، إلا أن فريق زيدان يبدو في احتياج أشد لخدمات اللاعب، حيث يمر بموقف متأزم محليا وقاريا.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني، وله 17 نقطة من 10 مباريات قبل أن يحل ضيفا على إشبيلية، السبت، فيما يأتي في المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وبات مهددا بتوديع المسابقة التي حصل على لقبها 13 مرة إن لم يحقق الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد 5 أيام.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن لاعب الوسط المهاجم لفريق ريد بول سالزبرغ النمساوي دومينيك سوبوسلاي، جذب انتباه العديد من الأندية الكبرى في مختلف أنحاء أوروبا، ومن بينها ريال مدريد.

وأوضح المصدر أن زيدان تواصل خلال الأيام القليلة الماضية هاتفيا مع سوبوسلاي، في محاولة لإقناعه بأن الانتقال للنادي الملكي سيكون “الخطوة المثالية في مسيرة اللاعب الشاب”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع النجم المجري صاحب العشرين عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واعتبرت أن “زيدان يرى أن سوبوسلاي سيكون بديل إيسكو في خط الوسط، لا سيما بعد العروض القوية التي قدمها هذا الموسم”.

وسجل دومينيك 8 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، ويقول متابعون لسوق الانتقالات إن قيمته الحالية تناهز الـ25 مليون يورو.

ويشاع أن فريق بايرن ميونيخ الألماني مهتم هو الآخر بخدمات اللاعب الواعد، إلا أن فريق زيدان يبدو في احتياج أشد لخدمات اللاعب، حيث يمر بموقف متأزم محليا وقاريا.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني، وله 17 نقطة من 10 مباريات قبل أن يحل ضيفا على إشبيلية، السبت، فيما يأتي في المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وبات مهددا بتوديع المسابقة التي حصل على لقبها 13 مرة إن لم يحقق الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد 5 أيام.