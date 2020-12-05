هجوم شرس على حارس برشلونة التاريخي: أناني ولا يعرف التواضع

شن سيرجي مورينو اللاعب السابق لفريق هورتا المحلي، هجوما حادا على المدير الفني الحالي للفريق حارس المرمى التاريخي لبرشلونة الإسباني فيكتور فالديز.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، وصف مورينو فالديز الذي حرس مرمى برشلونة بين عامي 2002 و2014، بـ”الأناني الذي يفتقر إلى التواضع”.

وبعد حصوله على رخصة تدريب أوروبية عام 2018، خاض فالديز (38 عاما) تجارب عدة للإدارة الفنية، آخرها مع فريق هورتا التابع لمدينة برشلونة.

وكان مورينو واحدا من 3 لاعبين أبلغهم فالديز بأنهم خارج خططه قبل بداية الموسم، مما اضطرهم للرحيل عن الفريق.

وقال مورينو: “فالديز يفتقر إلى التواضع وأناني. يعتقد أنه يلعب فيفا (لعبة إلكترونية شهيرة) كما لو كان يتلاعب بنا نحن اللاعبين”.

وتابع: “كنا في صالة الألعاب الرياضية، وفي نهاية الموسم جاء فيكتور وأخبرنا أننا لم نعد في خططه بعد الآن، وأننا لسنا ما يبحث عنه في كرة القدم”.

وأضاف مورينو: “أخبرنا أن نحمل أغراضنا ونغادر. أراد التعاقد مع لاعبين آخرين”.

وختم اللاعب هجومه على فالديز: “نحن بشر قبل أي شيء آخر، ومع فيكتور فالديز شعرت بأنني أعامل معاملة سيئة. أكسب عيشي من كرة القدم والآن كيف سأدفع كل ما علي أن أدفعه؟”.

وكان فالديز خاض مسيرة غير موفقة بعد رحيله عن برشلونة عام 2014، حيث انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم أعير إلى ستاندرد لياج البلجيكي، قبل أن يختتم مسيرته في الـ”بريميرليغ” مع ميدلسبره.

وحصل حارس برشلونة السابق مع الفريق الكتالوني على لقب الدوري الإسباني 6 مرات وكأس الملك مرتين، فضلا عن 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، وصف مورينو فالديز الذي حرس مرمى برشلونة بين عامي 2002 و2014، بـ”الأناني الذي يفتقر إلى التواضع”.

وبعد حصوله على رخصة تدريب أوروبية عام 2018، خاض فالديز (38 عاما) تجارب عدة للإدارة الفنية، آخرها مع فريق هورتا التابع لمدينة برشلونة.

وكان مورينو واحدا من 3 لاعبين أبلغهم فالديز بأنهم خارج خططه قبل بداية الموسم، مما اضطرهم للرحيل عن الفريق.

وقال مورينو: “فالديز يفتقر إلى التواضع وأناني. يعتقد أنه يلعب فيفا (لعبة إلكترونية شهيرة) كما لو كان يتلاعب بنا نحن اللاعبين”.

وتابع: “كنا في صالة الألعاب الرياضية، وفي نهاية الموسم جاء فيكتور وأخبرنا أننا لم نعد في خططه بعد الآن، وأننا لسنا ما يبحث عنه في كرة القدم”.

وأضاف مورينو: “أخبرنا أن نحمل أغراضنا ونغادر. أراد التعاقد مع لاعبين آخرين”.

وختم اللاعب هجومه على فالديز: “نحن بشر قبل أي شيء آخر، ومع فيكتور فالديز شعرت بأنني أعامل معاملة سيئة. أكسب عيشي من كرة القدم والآن كيف سأدفع كل ما علي أن أدفعه؟”.

وكان فالديز خاض مسيرة غير موفقة بعد رحيله عن برشلونة عام 2014، حيث انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم أعير إلى ستاندرد لياج البلجيكي، قبل أن يختتم مسيرته في الـ”بريميرليغ” مع ميدلسبره.

وحصل حارس برشلونة السابق مع الفريق الكتالوني على لقب الدوري الإسباني 6 مرات وكأس الملك مرتين، فضلا عن 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.