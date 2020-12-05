وزير الداخلية: تسهيل كل الإجراءات أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم





أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن (الداخلية) تبذل قصارى جهدها على تسهيل كافة الإجراءات لتمكين الناخبين بالادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020 على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19).جاء ذلك في تصريح أدلى به الصالح لتلفزيون الكويت ووكالة الانباء الكويتية () اليوم السبت عقب جولة تفقدية رفقة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى مدرسة (سيد محمد الموسوي) في منطقة الرميثية.وأضاف الصالح “أتقدم بالاعتذار لجميع الناخبين الذين انتظروا خارج المدرسة بسبب الإقبال الكبير على عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2020”.وناشد الصالح المواطنين والمواطنات أن يتمسكوا بحقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات داعيا الجميع الى “الصبر حتى ينتهي هذا العرس الديمقراطي على خير”.وقال “نفتخر بديمقراطية الكويت ونعمل بكل جهد حتى يخرج هذا العرس الديمقراطي على نحو يليق بمكانة دولة الكويت”.وذكر “شاهدنا جميعا أن هناك إصرارا من المواطنين والمواطنات على المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2020” مشددا على أهمية الالتزام بالضوابط الصحية التي أقرتها السلطات الصحية لمواجهة جائحة (كورونا).