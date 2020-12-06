محليات

“الأرصاد”: انتهاء الحالة المطرية وبداية استقرار الأحوال الجوية عموما

منذ 50 دقيقة
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قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن منخفض السودان الموسمي بدأ بالانحسار مع تقدم مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي للبلاد ما أدى لانتهاء حالة سقوط الأمطار وبداية استقرار الأحوال الجوية بشكل عام.وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم الأحد أن الطقس المتوقع خلال الأيام القادمة يكون معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتكون الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.وذكر أن درجات الحرارة الصغرى تترواح ما بين 11 و13 درجة مئوية ودرجات الحرارة العظمى ما بين 20 و23 درجة مئوية.

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