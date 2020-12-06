“الشباب” والمجلس الوطني للثقافة يوقعان مذكرة تعاون حول الإبداع الشبابي





وقعت وزارة الدولة لشؤون الشباب اليوم السبت مذكرة تعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تعنى بآليات التعاون البناء لتفعيل برامج دوري الإبداع الشبابي.وقال وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع في تصريح صحفي إن دوري الإبداع أحد مشاريع السياسة الوطنية للشباب المقررة من مجلس الوزراء والتي يعمل مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب على تنفيذها.وأضاف الربيع أن مذكرة التعاون التي وقعت اليوم تأتي تنفيذا للسياسة الوطنية للشباب كأحد المحاور المهمة في استخدام مرافق الدولة لخدمة الشباب من خلال صقل مواهبهم مع الكوادر المؤهلة التي يمتلكها المجلس.وأوضح أن المكتب أطلق دوري الإبداع الشبابي بالشراكة مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بعد اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط ضمن الخطة الإنمائية للدولة مبينا أن فكرة الدوري تعكس رغبة الدولة في تبني الموهوبين والمبدعين من الشباب الكويتي بما يعزز عوائد الاستثمار في رأس المال البشري ويحقق التنمية المستدامة.وأشار إلى أن فريق دوري الإبداع الشبابي سيشهد خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرات تعاون مشابهة مع عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بهدف تحقيق رؤية الدولة في تمكين الشباب الكويتي.