اللواء البليهيص تفقد النقاط الأمنية المكلفة بتأمين مقار الاقتراع

تفقد نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص، اليوم السبت، مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2020 وذلك للاطلاع على سير عمل النقاط الأمنية المكلفة بتأمين مقار الاقتراع، واستمع اللواء البليهيص الى شرح من مدير ادارة العمليات المركزية والمنسق العام لفريق تأمين مقار الاقتراع العقيد سعد الأنصاري عن الاجراءات التي اتخذتها فرق قوة الإطفاء العام الموزعة على شكل نقاط أمنية ومزودة بآليات للتدخل السريع لضمان نجاح سير العملية الانتخابية.هذا وشملت الجولة التفقدية ادارة العمليات المركزية وعدد من مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات.رافق اللواء جمال البليهيص في الجولة التفقدية كل من: مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر الغريب ومدير ادارة العمليات المركزية والمنسق العام لفريق تأمين مقار الاقتراع العقيد سعد الأنصاري.