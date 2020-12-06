المراكز الانتخابية في الدوائر الخمس لمجلس الأمة.. تغلق أبوابها





أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2020 في الدوائر الخمس أبوابها الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال16.وظلت بعض صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز الانتخابية على أن يبدأ فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت ليتم بعدها إعلان النتائج النهائية.وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم في الدوائر الخمس بكل المحافظات اذ يتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا فيما يحق ل567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد.وتختلف هذه الانتخابات عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين.