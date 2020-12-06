«الوطني للثقافة» ينير مبانيه باللون البرتقالي.. ضمن الحملة الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة

شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الحملة الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك تزامنا مع الحدث الدولي المخصص لهذا الموضوع تحت راية (تحويل العالم الى اللون البرتقالي).وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الأحد أنه يتفاعل مع هذا الحدث الدولي الذي يستمر 16 يوميا بدءا من 25 نوفمبر وينتهي في 10 ديسمبر الحالي يوم صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان بإنارة عدد من المباني التابعة للمجلس الوطني باللون البرتقالي وهي المبنى الرئيسي للمجلس وبيت السدو وبيت البدر ومتحف الكويت الوطني.وذكر المجلس أن تلك المشاركة تأتي بناء على دعوة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة في دولة الكويت التي جاءت بمبادرة من منظمة المرأة تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة للتضامن مع الحملة الهادفة إلى مكافحة العنف ضد المرأة عالميا ولفت الانتباه والاهتمام بهذه القضية الإنسانية الدولية.