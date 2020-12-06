توتنهام يسقط أرسنال بثنائية سون وكين

استعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوزه على أرسنال بثنائية نظيف، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومرر هاري كين إلى سون هيونغ-مين بعد 13 دقيقة، وتوغل الدولي الكوري الجنوبي وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم ويُسعد حوالي ألفي متفرج في المدرجات.

ورد سون الجميل قبل الاستراحة ومرر إلى زميله هاري كين ليسجل مهاجم المنتخب الإنجليزي بتسديدة قوية من مدى قريب.

وأصبح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الصدارة بفارق نقطتين عن تشلسي الذي قفز إلى القمة يوم السبت.

ولدى توتنهام 24 نقطة من 11 مباراة، ولم يخسر في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم.

وافتقر أرسنال للفعالية أمام المرمى رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة، بينما هدد مرمى توتنهام في الشوط الثاني وتدخل الحارس هوغو لوريس لإبعاد أكثر من محاولة.

وكانت أخطر فرص أرسنال عن طريق بيير-إيمريك أوباميانغ، لكن دون أن تهتز الشباك ليتجمد رصيد الخاسر عند 13 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز 15 في أسوأ بداية للفريق في موسم منذ 1981.

ومرر هاري كين إلى سون هيونغ-مين بعد 13 دقيقة، وتوغل الدولي الكوري الجنوبي وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم ويُسعد حوالي ألفي متفرج في المدرجات.

ورد سون الجميل قبل الاستراحة ومرر إلى زميله هاري كين ليسجل مهاجم المنتخب الإنجليزي بتسديدة قوية من مدى قريب.

وأصبح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الصدارة بفارق نقطتين عن تشلسي الذي قفز إلى القمة يوم السبت.

ولدى توتنهام 24 نقطة من 11 مباراة، ولم يخسر في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم.

وافتقر أرسنال للفعالية أمام المرمى رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة، بينما هدد مرمى توتنهام في الشوط الثاني وتدخل الحارس هوغو لوريس لإبعاد أكثر من محاولة.

وكانت أخطر فرص أرسنال عن طريق بيير-إيمريك أوباميانغ، لكن دون أن تهتز الشباك ليتجمد رصيد الخاسر عند 13 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز 15 في أسوأ بداية للفريق في موسم منذ 1981.