سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من ملك مملكة البحرين





تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها جلالته عن أطيب تهانيه وتبريكاته بالنجاح الكبير الذي حققته انتخابات مجلس الأمة وبالتنظيم الراقي والاقبال الواسع الذي شهدته والذي عكس عراقة التجربة البرلمانية الكويتية وتطورها كما اشاد فيها جلالته بالمسيرة الديمقراطية الرائدة في دولة الكويت وما حققته من انجازات ومكاسب لصالح الشعب الكويتي والذي عزز من مكانة الدولة على المستوى العربي والدولي متمنيا جلالته لسموه حفظه الله دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى أخية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه جلالته من تهنئة ومن طيب المشاعر الصادقة بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة مقدرا سموه هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.