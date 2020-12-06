سمو الأمير يشكر الوزارات والجهات التي شاركت في إعداد وتنظيم انتخابات مجلس الأمة 2020





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر إلى كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة ومعالي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة ومعالي المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومعالي الدكتور سعود هلال الحربي وزير التربية ووزير التعليم العالي ومعالي وليد خليفة الجاسم وزير الدولة لشؤون البلدية وسعادة الفريق خالد راكان المكراد رئيس قوة الإطفاء العام وسعادة المهندس أحمد عبدالله المنفوحي المدير العام لبلدية الكويت ومعالي الدكتور هلال مساعد الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أعرب فيها سموه رعاه الله عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الإنتخابات ووفق الاشتراطات الصحية المطلوبة واتخاذ كافة الاحترازات والاحتياطات التي تتطلبها الظروف الصحية الراهنة حفاظا على سلامة الجميع.كما أشاد سموه حفظه الله بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهوله ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي.كما عبر سموه رعاه الله عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولي تعالى ان يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.