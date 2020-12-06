سمو ولي العهد يشكر الوزارات والجهات المشاركة بإعداد وتنظيم انتخابات “أمة 2020”





بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسائل شكر إلى كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية وليد خليفة الجاسم وسعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وسعادة المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد عبدالله المنفوحي ومعالي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال مساعد الساير.أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة التي شاركت بفاعلية في تهيئة الأجواء المناسبة وإعداد وتنظيم العملية الانتخابية لمجلس الأمة (2020) والإشراف على سيرها بكفاءة عالية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة حفاظا على سلامة الجميع مثمنا سموه تلك الجهود الكبيرة التي ساهمت بشكل فعال في تهيئة الأجواء المناسبة لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر في مناخ ديمقراطي أبرز هذا المظهر المشرف الذي يليق بوجه الكويت الحضاري سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأجل خدمة وطننا الغالي وأهله الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.