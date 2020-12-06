صدور مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر

مرسوم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي أجريت يوم السبت 20 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 5 من ديسمبر 2020م وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 15 من ديسمبر 2020م.مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح.