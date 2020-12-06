رياضة

مصائب برشلونة “لا تأتي فرادى”

منذ ساعة واحدة
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأحد، عن إصابة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي بتمدد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، من دون أن يكشف عن فترة غيابه عن الملاعب.

ونقلت “فرانس برس” عن النادي الكتالوني :”أثبتت الفحوص التي خضع لها عثمان ديمبيلي إصابته بتمدد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن. التمدد ضعيف وستتحدّد عودته إلى الملاعب بحسب تطور الإصابة”.

وكان ديمبيلي بطل العالم في صفوف منتخب بلاده في مونديال 2018 سجل 4 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم، بينها هدف ثمين في مرمى يوفنتوس الإيطالي (2-صفر) في دوري أبطال أوروبا.

وتعرّض ديمبيلي للإصابة خلال المباراة التي شارك فيها احتياطيا مطلع الشوط الثاني وخسرها فريقه أمام قادش 1-2 في الدوري الإسباني السبت.

ولطالما تعرض لديمبيلي لإصابات متكررة في مسيرته وهو خاض 9 مباريات فقط في صفوف برشلونة الموسم الماضي، حيث أصيب مرتين وخضع لعملية جراحية بسبب تمزق عضلي في فخذه.

 

                 

ونقلت “فرانس برس” عن النادي الكتالوني :”أثبتت الفحوص التي خضع لها عثمان ديمبيلي إصابته بتمدد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن. التمدد ضعيف وستتحدّد عودته إلى الملاعب بحسب تطور الإصابة”.

وكان ديمبيلي بطل العالم في صفوف منتخب بلاده في مونديال 2018 سجل 4 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم، بينها هدف ثمين في مرمى يوفنتوس الإيطالي (2-صفر) في دوري أبطال أوروبا.

وتعرّض ديمبيلي للإصابة خلال المباراة التي شارك فيها احتياطيا مطلع الشوط الثاني وخسرها فريقه أمام قادش 1-2 في الدوري الإسباني السبت.

ولطالما تعرض لديمبيلي لإصابات متكررة في مسيرته وهو خاض 9 مباريات فقط في صفوف برشلونة الموسم الماضي، حيث أصيب مرتين وخضع لعملية جراحية بسبب تمزق عضلي في فخذه.

 

                 

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