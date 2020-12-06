مصر.. استقرار الاحتياطي النقدي عند 39.22 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية المصرية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر، دون تغير يذكر عن أكتوبر.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس، متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي أغسطس الماضي، ذكر البنك المركزي المصري أن احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو، من 38.202 مليار دولار في يونيو.

وعادت السياحة الدولية إلى مدن سياحية مصرية، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة بسبب تداعيات وباء كورونا.

ورغم المناخ غير الملائم للاقتصاد العالمي، يرى خبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام المالي 2019- 2020.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس، متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي أغسطس الماضي، ذكر البنك المركزي المصري أن احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو، من 38.202 مليار دولار في يونيو.

وعادت السياحة الدولية إلى مدن سياحية مصرية، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة بسبب تداعيات وباء كورونا.

ورغم المناخ غير الملائم للاقتصاد العالمي، يرى خبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام المالي 2019- 2020.