محليات

نائب رئيس الحرس الوطني يبحث مع وزير النفط التعاون المشترك

منذ 21 دقيقة
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بحث نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل تعزيز سبل التعاون المشترك.وأكد الشيخ أحمد النواف في بيان صحفي حرص الحرس الوطني على تعزيز أوجه التعاون المشترك خاصة أن الحرس الوطني يتولى حماية وتأمين المنطقة النفطية الوسطى.من جهته قدم الوزير الفاضل التهنئة للشيخ أحمد النواف بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية وتعينه نائبا لرئيس الحرس الوطني متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطنين. 

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