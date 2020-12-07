«الأبحاث» ينظم ورشة عن الابتكار للتوجهات الحالية والآفاق المستقبلية

ينظم معهد الكويت للأبحاث العلمية بعد غد الاربعاء ورشة (الابتكار للتوجهات الحالية وآفاق مستقبلية) عبر الاتصال المرئي وذلك بهدف تسليط الضوء على ديناميكيات خريطة الابتكار والنظام البيئي في الكويت.وقالت رئيسة الورشة مدير إدارة الدعم العلمي والتقني بقطاع العلوم والتكنولوجيا بالمعهد الدكتورة فاتن الجبشة في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن هذه الورشة تركز على دور ريادة الأعمال والتعاون الدولي وعلى الفجوات والتحديات التي تواجه رحلة الابتكار في الكويت.وأضافت الجبشة أن الورشة تبحث الجوانب الأكثر أهمية للابتكار كالنظام البيئي للابتكار في الكويت وريادة الأعمال المبتكرة وآليات التمويل لأنشطة الابتكار في الكويت.وأوضحت أن الابتكار التكنولوجي يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام عن طريق الاستثمار في البحث والتطوير لتحويل الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.وأفادت بأن الابتكار يؤثر في مجال الشركات الخاصة والحكومية والمجتمع المدني والتعليم وشركات البيع بالتجزئة مبينة أن خطة التنمية الوطنية للكويت ورؤية 2035 قد بنيت على الابتكار.وأشارت إلى أن المشاركين في هذه الورشة لديهم خبرات في هذا المجال مبينة ان المشاركة ستكون عبر رابط الورشة على برنامج (زووم).