«التقدم العلمي» تصدر كتابا جديدا عن تصميم «الخوارزميات البشرية»

أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كتابا جديدا ضمن سلسلة منشوراتها العلمية المتميزة بعنوان (خوارزميات للعيش وفقا لها..العلوم الحاسوبية للقرارات البشرية) يستكشف أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية.ويتطرق الكتاب الذي نشرته شركة التقدم العلمي للنشر التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي تزامنا مع معرض الكويت الافتراضي للكتاب إلى فكرة تصميم الخوارزميات البشرية المتمثلة في تطبيق مفاهيم علم الحاسوب على الحياة اليومية لتزويد البشر بأفضل الاقتراحات العلمية والملموسة لكيفية حل عدد من المشكلات الأساسية في الحياة.ويبحث الكتاب الذي ألفه بريان كريستيان وتوم غريفيثز وترجمه الدكتور إيهاب عبدالرحيم علي وراجعته الدكتورة ليلى الموسوي وتنشر ترجمته للمرة الأولى في المكتبة العربية في معرفة الوقت الأمثل لاتخاذ قرارات جوهرية إضافة إلى استكشاف كيفية إيجاد التوازن بين تجربة أشياء جديدة والاستمتاع بالأشياء المفضلة لدينا.ويستعرض الكتاب الذي تضمن 11 فصلا وجاء في 368 صفحة من القطع المتوسط بعض أكبر التحديات التي تواجه الحواسيب والعقول البشرية على حد سواء ومنها كيفية إدارة أي مساحة محدودة ووقت محدود وكذلك كيفية التعامل مع المجاهيل غير المعروفة والمعلومات غير المكتملة والمستقبل غير المنظور.ويتناول الكتاب بطريقة سلسة ومشوقة نظرية الفرز التي تساعد البشر على كيفية ترتيب مكاتبهم ونظرية التخزين المؤقت التي تتطرق إلى كيفية ملء خزائنهم ونظرية الجدولة التي توضح كيفية شغل أوقاتهم إضافة إلى أساسيات علم الحاسوب التي تزودهم بمفردات لفهم المبادئ الأعمق المؤثرة في كل هذه المجالات. ولا يتوقف الكتاب عند تلك المعلومات بل يأخذ القراء في رحلة علمية جذابة يطلعهم عبرها من خلال خوارزميات واضحة وسهلة على كيفية فعل الأمور المهمة وتجاوز تحديات الحياة برحابة صدر وثقة كبيرة وكيفية الاضطلاع بذلك في مجتمع مع آخرين يحاولون فعل الأمور نفسها.وتشارك شركة التقدم العلمي للنشر في معرض الكويت الافتراضي للكتاب المقام ما بين 29 نوفمبر و28 ديسمبر كشريك استراتيجي مع منظم المعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصا منها على تحقيق أهدافها في تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم.