«الصحة»: 230 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل 6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 144599، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 897 حالة.وقالت «الصحة»، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة.وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4626 مسحة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 306 حالات تعافي في الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140341 حالة.