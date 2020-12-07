“القوى العاملة” تطوّر منصة “أسهل”

-تمكين أصحاب العمل من استكمال إجراءات وإرفاق نسخ إلكترونية-أرقام الملفات المسجلة حالياً سيتم تغييرها وفقاً للنظام الآلي المطور افتتح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، اليوم، الدورة التدريبية لموظفي الهيئة، وذلك بمناسبة تطوير منصة خدمة (أسهل) وإطلاقها بخدمات إلكترونية متعددة مطلع العام.تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات بإرساء دعائم الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة اتساقاً مع المعايير الفنية المعتمدة لضمان تمتع مستخدمي البوابة بأفضل مستويات الكفاءة في الاستخدام والأداء وتعدد الخدمات.وذكر أن الخدمات المضافة على خدمة (أسهل) تتيح إمكانية قيام أصحاب العمل باستكمال اجراءات وإرفاق نسخ الكترونية للمستندات المتعلقة بالمعاملات المختلفة المقدمة من الهيئة مثل (مؤهلات علمية خارجية – صورة الجواز… إلخ) ليظهر QR CODE ليتم تقديمه لموظف الاستقبال في الهيئة مع البطاقة المدنية الأصلية للدخول لطالب الخدمة.علماً بأن كافة الإجراءات المقدمة لدى إدارات العمل سيتم تقديمها بصورة إلكترونية دون حاجة إلى المراجعة الشخصية من جانب المراجعين، وهو ما يمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة بما يحقق الشفافية في الأداء وسرعة انجاز المعاملات.ودعا الموسى أصحاب العمل إلى سرعة زيارة الهيئة لتقديم نماذج التوقيعات الإلكترونية المطلوبة – بدءا من أمس – عن طريق نظام حجز المواعيد، كما أشارت الهيئة إلى أن أرقام ملفات العمل المسجلة حاليًا على الهيئة سوف يتم تغييرها وفقًا للنظام الآلي المطور، وسوف يتاح لأصحاب العمل الاستعلام عن الأرقام الجديدة للملفات من خلال بوابة أسهل.و أشار الموسى إلى أنه “سيتم إيقاف النظام الآلي بشكل تام في الفترة ما بين 1 و 11 يناير المقبل، على أن تتم معاودة استقبال طلبات أصحاب العمل في 17 يناير”، منوهاً إلى ضرورة “التأكد من تحديث بيانات التراخيص من الجهات المصدرة لها وكذلك أرقام الجهة المدني المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية”.