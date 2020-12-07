المستشار العجيل يثمن دور رجال القضاء المُشرفين على “أمة 2020”

– ممثلو الجهات المعنية حرصوا على إظهار الوجه الحضاري للكويت أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل اليوم الاثنين عن خالص الشكر والتقدير لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على ما بذلوه من جهد وتضحية لاتمام انتخابات مجلس الامة 2020 بنجاح وبشفافية ونزاهة شهد لها القاصي والداني في ظل ظروف صحية استثنائية.وأشاد العجيل في بيان له بمناسبة انتهاء انتخابات مجلس الأمة 2020 بجهود العاملين بوزارة العدل ورجال الأمن بوزارة الداخلية والمختصين بوزارة الصحة على تعاونهم مع رجال السلطة القضائية بالعمل على استقرار الأمن والأمان داخل وخارج اللجان الانتخابية حتى تمام إعلان النتائج الرسمية.وتقدم بالشكر إلى كافة العاملين والجهات ذات الصلة المشاركة بالعملية الانتخابية وتوجه بالشكر إلى رجال الصحافة والإعلام لحرصهم على إظهار الوجه الحضاري لدولة الكويت ممثلا في نقل صورة صادقة لما يجري داخل الدوائر الانتخابية.وقال العجيل “يطيب لي ولأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن نتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير والامتنان”.وتقدم بالتهنئة لجميع أعضاء مجلس الأمة بمناسبة نجاحهم قائلا “ندعو لهم بالتوفيق ونبارك للكويت أميرا وحكومة وشعبا على نجاح التجربة الديمقراطية”.ودعا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت وجهها المشرق وازدهارها تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وعونا من أخيه سمو ولي العهد الأمين.