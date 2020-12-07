بلدية «الأحمدي»: توجيه عدة تنبيهات لوجود أنقاض بمنطقة شاليهات «بنيدر»

نفذ الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي جوله ميدانية مكثفة في منطقة شاليهات بنيدر أسفرت عن توجيه عدة تنبيهات لوجود كميات من الأنقاض الإنشائية، على أن تستكمل الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة القانونية للتنبيه.وفي هذا السياق، دعا مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي المهندس الحميدي المطيري أصحاب الشاليهات للالتزام بلوائح ونظم البلدية بإزالة الأنقاض الإنشائية من قبل المقاول وصاحب العقار أولا بأول تجنبا لأي مخالفات مقررة قانونا، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة السلامة لن يتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مخالفة.ودعت ادارة العلاقات العامة المواطنين الاتصال على الخط الساخن 139 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.