رياضة

تجدد إصابة بارتي لاعب أرسنال مباشرة بعد العودة

منذ ساعتين
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تعرضت آمال لاعب وسط أرسنال توماس بارتي للعودة لصفوف فريقه بعد التعافي لانتكاسة عندما تجددت إصابته في الفخذ في أول مباراة يشارك فيها، والتي انتهت بهزيمة فريقه 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في البريميرليغ.

وكان بارتي القادم من غانا، والذي كلف التعاقد معه أرسنال 50 مليون يورو (60.69 مليون دولار)، أصيب في الفخذ في نوفمبر الماضي وغاب عن صفوف فريقه حتى مباراة الأمس أمام الجار اللندني صاحب الصدارة.

وظهرت عليه آثار الإصابة قبيل نهاية الشوط الأول وكان يقف على خط التماس مطالبا باستبداله عندما نفذ توتنهام هجمة مرتدة وعندها طلب منه مدربه ميكيل أرتيتا التصدي لهجوم أصحاب الأرض لكنه ركض فقط لبضعة أمتار قبل التوقف.

وقال أرتيتا عن الموقف “كنت أحاول دفعه للتصدي للهجوم لكني لا أعتقد أنه كان يدرك خطورة الموقف عندما ترك موقعه وربما حدث ذلك لأنه كان يتألم كثيرا”.

 

 

وكان بارتي القادم من غانا، والذي كلف التعاقد معه أرسنال 50 مليون يورو (60.69 مليون دولار)، أصيب في الفخذ في نوفمبر الماضي وغاب عن صفوف فريقه حتى مباراة الأمس أمام الجار اللندني صاحب الصدارة.

وظهرت عليه آثار الإصابة قبيل نهاية الشوط الأول وكان يقف على خط التماس مطالبا باستبداله عندما نفذ توتنهام هجمة مرتدة وعندها طلب منه مدربه ميكيل أرتيتا التصدي لهجوم أصحاب الأرض لكنه ركض فقط لبضعة أمتار قبل التوقف.

وقال أرتيتا عن الموقف “كنت أحاول دفعه للتصدي للهجوم لكني لا أعتقد أنه كان يدرك خطورة الموقف عندما ترك موقعه وربما حدث ذلك لأنه كان يتألم كثيرا”.

 

 

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