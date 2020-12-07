سمو الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ ثنائه وتقديره لمساعي دولة الكويت وجهودها الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي استكمالا لمسيرة المجلس وأهدافه المنشودة لصالح شعوبه معربا حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة عن خالص شكره وتقديره للمساعي الحميدة والجهود الخيرة التي قادها الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه والجهود التي بذلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي أثمرت بنتائجها المرجوة كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة العمل الخليجي المشترك متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت ولشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين راجيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.