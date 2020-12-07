سمو الأمير يستقبل السعدون والغانم والمحمد والخالد في إطارات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم على التوالي رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.كما أجرى سموه رعاه الله اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الاسبق.واستقبل سموه حفظه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.