محليات

قوة «الإطفاء» العام تدشن الخدمات الالكترونية الخاصة بالمركبات التجارية «للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»

منذ 13 دقيقة
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أعلن مدير ادارة مركز نظم المعلومات بقوة الإطفاء العام العميد محمد القحطاني في بيان نشرته ادارة العلاقات العامة والاعلام اليوم الاثنين عن تدشين الخدمات الالكترونية الخاصة بالمركبات التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر موقع البوابة الالكترونية التابع لقوة الاطفاء العام وذلك للتسهيل على المستفيدين من هذه الخدمات اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر 2020 . وأوضح العميد القحطاني أنه بإمكان المستفيدين من خدمات قوة الاطفاء العام بعد التسجيل على الموقع التالي : www.kff.gov.kw .

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