نائب رئيس الحرس الوطني يلتقي وزير الدفاع





التقى نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ احمد النواف بحث مع الشيخ أحمد المنصور سبل تعزيز التعاون المشترك بين (الدفاع) و(الحرس) بما يكفل تعزيز الحفاظ على أمن البلاد وحمايتها.وأضاف ان الشيخ أحمد المنصور هنأ الشيخ أحمد النواف على ثقة القيادة السياسية وتعيينه في منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الكويت ورفعتها.