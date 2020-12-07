وزير الخارجية يعزي الحكومة الفرنسية وشعبها بوفاة الرئيس الأسبق جيسكار ديستان

قدم وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح واجب العزاء لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة بوفاة الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان.وأعرب وزير الخارجية في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت اليوم الاثنين عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل مستذكرا في هذا الموقف المؤلم مناقب الفقيد الحميدة وإسهاماته في خدمة وطنه في العديد من الميادين ومسيرته الحافلة ودوره البارز في قيادة دفة الاقتصاد والتنمية في الجمهورية الفرنسية مستحضرا وبكل اعتزاز وتقدير ما حققه الفقيد من تعزيز للأواصر الكويتية الفرنسية التاريخية التي باتت نموذجا للعلاقات المتينة بين الدول.وتوجه ببالغ التعازي وخالص المواساة لأسرة وذوي الفقيد سائلا المولى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.