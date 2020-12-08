منوعات

إصابة 4 أسود بكورونا.. وفيديو يرصد الأجواء داخل معقلهم

منذ ساعة واحدة
2 أقل من دقيقة

قالت السلطات البيطرية الإسبانية، الثلاثاء، إن التحاليل أثبتت إصابة 4 أسود في حديقة حيوان في برشلونة بكوفيد-19، وذلك في ثاني إصابة معروفة لحيوانات من فصيلة السنوريات (القططيات) بفيروس كورونا المستجد.

وجرى فحص الأسود الأربعة وهي 3 إناث، زالا ونيما ورن رن، إضافة لذكر يدعى كيومبي، بعدما لاحظ الحراس أعراضا طفيفة لفيروس كورونا عليها.

وقالت السلطات إنه تأكدت أيضا إصابة اثنين من العاملين بحديقة الحيوان بالفيروس بعد أن رُصد التفشي فيها لأول مرة الشهر الماضي.

وتحقق السلطات في كيفية إصابة الأسود.

وأُجريت فحوص “بي.سي.آر” للأسود بنفس الطريقة التي تُجرى بها للبشر، حيث أنها معتادة على مخالطة حراس الحديقة.

وتواصلت هيئة الخدمة البيطرية في برشلونة مع زملاء في حديقة حيوان برونكس بنيويورك، حيث سُجلت إصابة 4 نمور و3 أسود بالفيروس في أبريل.

وكانت هذه هي الحالة الوحيدة الأُخرى التي ثبتت فيها إصابة حيوانات من الفصيلة القططية بالمرض. وتعافت حيوانات نيويورك.

وجرى فحص الأسود الأربعة وهي 3 إناث، زالا ونيما ورن رن، إضافة لذكر يدعى كيومبي، بعدما لاحظ الحراس أعراضا طفيفة لفيروس كورونا عليها.

وقالت السلطات إنه تأكدت أيضا إصابة اثنين من العاملين بحديقة الحيوان بالفيروس بعد أن رُصد التفشي فيها لأول مرة الشهر الماضي.

وتحقق السلطات في كيفية إصابة الأسود.

وأُجريت فحوص “بي.سي.آر” للأسود بنفس الطريقة التي تُجرى بها للبشر، حيث أنها معتادة على مخالطة حراس الحديقة.

وتواصلت هيئة الخدمة البيطرية في برشلونة مع زملاء في حديقة حيوان برونكس بنيويورك، حيث سُجلت إصابة 4 نمور و3 أسود بالفيروس في أبريل.

وكانت هذه هي الحالة الوحيدة الأُخرى التي ثبتت فيها إصابة حيوانات من الفصيلة القططية بالمرض. وتعافت حيوانات نيويورك.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زوجان أميركيان يرزقان بأنثى بعد 14 صبيا 

نوفمبر 7, 2020

خطيئة “نعش مارادونا” تطيح 3 عاملين.. وتهديدات بالقتل

منذ أسبوعين

التصويت رغم المخاض.. أميركية تدلي بصوتها قبل أن تضع جنينها

أكتوبر 31, 2020

سيارة أميركية “تخطف” لقب الأسرع في العالم من “بوغاتي”

أكتوبر 21, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى