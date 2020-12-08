«المواصلات»: توقيع عقد استكمال أعمال الفايبر لربط مدارس «التربية»

اعلنت وزارة المواصلات الانتهاء من توقيع عقد مشروع استكمال اعمال توريد وتركيب شبكة الالياف الضوئية «الفايبر» بمبلغ مليون ومائة وسبعون الف دينار كويتي، وذلك لربط مدارس وزارة التربية والبالغ عددها 907 مدرسة مع مقاسم وزارة المواصلات من خلال شبكات الالياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت والاتصال فائق السرعة لتصبح بنية تحتية اساسية تعتمد عليها وزارة التربية في مشاريعها للتعليم الالكتروني وما تتطلبه العملية التعليمية.وقالت الوزارة في بيان لها، ان مدة استكمال تنفيذ الاعمال تبلغ 6 اشهر وتبدأ من شهر ديسمبر الحالي ولغاية مايو 2021 لافتة الى ان الربط سيكون من مقسم مشرف والنزهة والعارضية والجهراء والرقة مع المدارس وذلك عن طريق مد كوابل للالياف الضوئية الى جميع مدارس الكويت.واشارت الوزارة الى اهمية هذا المشروع الذي يعد بنية تحتية لكثير من مشاريع وزارة التربية ويدعم توجهاتها في مشاريع التعليم الالكتروني ويخدم توجه الدولة في مشاريع التحول الرقمي مما سيوفر على ميزانية الدولة ما يقارب 300 الف دينار سنوياً وهي تكلفة العقود السنوية لخطوط ربط المدارس وادارات وزارة التربية.وأوضح البيان ان وزارة المواصلات ستحتفظ بقيمة 10% من اجمالي مبلغ العقد كتامين بعد انتهاء الشركة المنفذة لكافة الاعمال لمدة 3 شهور قابلة للتجديد لمدة عام كامل لضمان سلامة تشغيل المشروع من خلال فريق مشترك بين المواصلات ووزارة التربية لمتابعة اعمال العقد.واشاد بيان الوزارة باهتمام ومتابعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشوؤن الخدمات مبارك الحريص ووكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب لسرعة انجاز هذا المشروع وتذليل كافة العقبات والدور الكبير الذي بذلاه في متابعة خطوات المشروع وتسخير كافة امكانيات قطاعات الوزارة ليرى هذا المشروع النور ولتحقيق رؤية دولة الكويت المستقبلية للتحول الرقمي.