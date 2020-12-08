“الموانئ” تجتمع مع جهات حكومية لرصد التعديات على أرض ميناء عبدالله





اعلن مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح اليوم الثلاثاء عن اجتماع مع ممثلي خمس جهات حكومية بهدف رصد المخالفات والتعديات الواقعة على أرض ميناء عبدالله التابعة للمؤسسة.وقال العبدالله في تصريح صحفي أنه بناءا على قرار المؤسسة رقم (م م ك / 431 – 2020) الصادر في تاريخ 16 يوليو 2020 تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير تفصيلي بالمخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها إحدى شركات المناولة في الأراضي التابعة للمؤسسة في ميناء عبدالله والتي استردتها المؤسسة بناءا على حكم نهائي بإخلاء هذه الشركة لمساحة (مليون متر مربع) في منطقة ميناء عبدالله.وأضاف العبدالله أن الجهات المشاركة في اللجنة من مسؤولياتها منح التراخيص لمزاولة الأنشطة بأنواعها فضلا عن صلاحياتها في تحرير المخالفات لتمتعها بالضبطية القضائية التي لاتتمتع به مؤسسة الموانئ الكويتية ما يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ المؤسسة لقرارات الإخلاء واسترداد أملاكها العامة من المستغلين دون وجه حق.وأوضح العبدالله أن أهمية ودور كل جهة مشاركة في اللجنة المشتركة تكمن بالمساهمة في رصد ووقف التعديات والأنشطة الغير مرخصة على أملاك الدولة التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية من خلال عمل الجولات للكشف على المواقع والخروج بتقارير مفصله بحصر كافة التعديات والمخالفات.كما حث العبدالله جميع الجهات بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وأخذ النصح والمشورة بشأن الخطوات التنفيذية والخروج بتوصيات من اللجنة المشتركة للتصرف في ما يتعلق بهذه التعديات والاجراءات التصحيحية لتلافي تكرارها مستقبلا.