بالوتيلي.. خطوة واسعة إلى الوراء للنجم المثير للجدل

في خطوة مستغربة بمسيرة النجم الإيطالي المثير للجدل، انتقل ماريو بالوتيلي إلى نادي مونزا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وأعلن النادي الذي صعد إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ضم المهاجم الدولي السابق بعقد قصير الأمد، يمتد حتى نهاية الموسم الجاري فقط.

ولم يكن بالوتيلي يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن فريق مدينته بريشيا هذا العام، وسيلتحق اللاعب البالغ عمره 30 عاما بلاعب وسط آخر سبق له تمثيل ميلان الإيطالي، هو الغاني كيفن برينس بواتنغ.

وقضى بالوتيلي مسيرة مليئة بالمشكلات خلال اللعب في مجموعة من أكبر أندية أوروبا، منها ميلان وإنتر ميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، ونيس وأولمبيك مرسيليا في فرنسا.

وشارك “سوبر ماريو” في 36 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 14 هدفا.

وفي عام 2018، كان سيلفيو برلسكوني مالك ميلان السابق قد اشترى مونزا، بعد 3 سنوات من هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب الإفلاس.

وأعلن النادي الذي صعد إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ضم المهاجم الدولي السابق بعقد قصير الأمد، يمتد حتى نهاية الموسم الجاري فقط.

ولم يكن بالوتيلي يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن فريق مدينته بريشيا هذا العام، وسيلتحق اللاعب البالغ عمره 30 عاما بلاعب وسط آخر سبق له تمثيل ميلان الإيطالي، هو الغاني كيفن برينس بواتنغ.

وقضى بالوتيلي مسيرة مليئة بالمشكلات خلال اللعب في مجموعة من أكبر أندية أوروبا، منها ميلان وإنتر ميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، ونيس وأولمبيك مرسيليا في فرنسا.

وشارك “سوبر ماريو” في 36 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 14 هدفا.

وفي عام 2018، كان سيلفيو برلسكوني مالك ميلان السابق قد اشترى مونزا، بعد 3 سنوات من هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب الإفلاس.