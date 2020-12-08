“جامعة الكويت”: الإعلان عن الفائزين بجوائز “الأبحاث العلمية” للعام الأكاديمي 2020/2019

اعتمد مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز الظفيري توصيات اللجنة العليا لجوائز الباحثين للعام الأكاديمي2020/2019 ، وبدوره بارك نائب مدير الجامعة للأبحاث الأستاذ الدكتور رشيد العنزي للباحثين فوزهم متمنياً لهم مزيداً من النجاح في المستقبل، كما تمنى لمن لم يحالفهم الفوز بذل مزيد من الجهد في المرات المقبلة، وأعلن أ.د. العنزي عن أسماء الفائزين وهم:• الفائزون بجائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية للعام الأكاديمي 2019/2020:- الدكتورة مها السجاري – قسم الخدمة الاجتماعية والمجتمع – كلية العلوم الاجتماعية.• وتم حجب جائزة الباحث المتميز في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية لعدم استيفاء المتقدمين لمعايير التميز.• كما فاز بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الإنسانية للعام الأكاديمي 2019/2020:- الدكتور سعود الثاقب- قسم التمويل والمنشآت المالية – كلية العلوم الإدارية.• وتم حجب جائزة أفضل باحث من الشباب في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية لعدم استيفاء المتقدمين لمعايير التميز.• أما بالنسبة لجوائز مشاريع طلبة الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2019/2020 لدرجة الدكتوراه فقد فاز فيها كلٌ من:- شيرين عبدالمجيد من قسم الكيمياء- كلية العلوم.- سماح كلخ من قسم وظائف الأعضاء – كلية الطب.• أما فيما يخص جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا لدرجة الماجستير فقد حاز عليها كل من: – أحمد حجازي من قسم الفيزياء – كلية العلوم.- عبدالحكيم الجدي من قسم الكيمياء – كلية العلوم.- ريم جفال من قسم هندسة الكمبيوتر – كلية الهندسة والبترول.- ليلى الجبلي من قسم الإدارة والتخطيط التربوي – كلية التربية.