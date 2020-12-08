سمو الأمير يعزي رئيس الأوروغواي بوفاة الرئيس السابق فاسكيز

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولشعب جمهورية الأوروغواي الصديق بوفاة رئيس الجمهورية السابق تاباري فاسكيز راجيا سموه رعاه الله لأسرته ولذويه جميل الصبر.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الجمهورية السابق تاباري فاسكيز.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.