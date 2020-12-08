محليات

نائب رئيس الحرس الوطني يلتقي وزير الداخلية

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التقى نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ أحمد النواف رحب بالوزير أنس الصالح وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين (الداخلية) و(الحرس) بما يكفل الحفاظ على أمن الكويت وتقديم الدعم والاسناد لجهات الدولة.واضاف البيان ان الصالح قدم التهنئة للشيخ أحمد النواف على ثقة القيادة السياسية وتعيينه في منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الكويت ورفعتها.

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