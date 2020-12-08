800 خاطرة توعية صحية عن فيروس الكورونا ضمن حملة من حقك أن تعرف





كشف مدير إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى جاسم الربيع عن خطة عمل التوعية الصحية التي تنظمها جمعية صندوق اعانة المرضى بشراكة مجتمعية مع ادارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة خلال الايام المقبلة داخل المساجد في كل المحافظات بالتعاون مع قطاع المساجد بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية برئاسة معالي الوكيل المساعد الاستاذ محمد ناصر العليم مبشأن التوعية بكل ما يتعلق بمخاطر الكورونا كوفيد ١٩ .وقال الربيع: ان الجمعية قد انهت خطتها واستعداداتها وتجهيزات المشروع التوعوي الصحي لفيروس كورونا المستجد بمساجد دولة الكويت من خلال التعاون مع اطباء وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة برئاسة الدكتورة عبير البحوه وطاقمها الطبي التوعوي وبالتعاون مع اطباء من القطاع الخاص.مشيرا ان الجمعية استعدت لإقامة ما يقارب من ال 800 خاطرة صحية لعدد 10 مواضيع متفرقة لفيروس كورونا المستجد في عدد 114 مسجد بمحافظات الكويت الست على ان يكون توقيت الخواطر بعدة صلاة الجمعة وبعد صلاة المغرب من الأحد الى الخميس ومدة الخاطرة ما بين (2- 5 ) دقائق وهذه الخواطر الصحية تلامس حاجات واستفسارات افراد المجتمع وتجاوب على جميع الاسئلة التي يطرحها رواد المساجد خاصة وانها تركز على اهمية الاخذ بالاحترازات واجراءات التباعد الصحي لضمان سلامة جموع المصلين والذي ينعكس بدوره على صحة الاسرة . واضاف الربيع قائلا : تأتي حملتنا التوعوية الصحية الجديدة لتوفير الدعم و الإسناد لجهود دولتنا الحبيبة الكويت للحد من انتشار فيرس الكورونا.