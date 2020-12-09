أول تعليق من رونالدو بعد اكتساح برشلونة.. وحديث عن ميسي

أبدى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه يوفنتوس على برشلونة، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على برشلونة في كامب نو، وينتزع صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وفي أول تعليق له على النتيجة، نشر رونالدو على صفحاته الاجتماعية الرسمية صورة له مع زملائه في غرفة تبديل الملابس عقب نهاية اللقاء.

وعلق عليها بالقول: “من الرائع دائما العودة إلى إسبانيا وكتالونيا، من الصعب دائما اللعب في كامب نو ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق”.

وأضاف رونالدو: “اليوم كنا فريق أبطال! عائلة حقيقية وقوية وموحدة! إذا واصلنا اللعب بنفس المستوى لن يكون لدينا ما نخشاه حتى نهاية الموسم.. هيا بنا!”

وفي حديثه مع محطة “موفيستار”، ذكر كريستيانو: “لطالما جمعتني علاقة ودودة مع ميسي وكما قلت سابقا تشاركت الجوائز معه في آخر 12 أو 13 أو 14 عاما”.

وتابع: “لم أعتبره منافسا لي أبدا. يحاول تقديم الأفضل لفريقه دائما وأنا كذلك وعلاقتي جيدة به دائما وأنا متأكد من أنه يبادلني نفس الشعور إذا سألته”.

وأردف قائلا: “ميسي هو نفس اللاعب دائما داخل الملعب. برشلونة في فترة صعبة لكنه يبقى برشلونة وأنا واثق من أنه سيتعافى لأن كل الفرق تمر بفترات سيئة وسيظل برشلونة من الفرق الرائعة”.

يشار إلى أن مباراة الثلاثاء كانت الأولى لرونالدو أمام برشلونة منذ رحيله عن ريال مدريد في 2018.

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على برشلونة في كامب نو، وينتزع صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وفي أول تعليق له على النتيجة، نشر رونالدو على صفحاته الاجتماعية الرسمية صورة له مع زملائه في غرفة تبديل الملابس عقب نهاية اللقاء.

وعلق عليها بالقول: “من الرائع دائما العودة إلى إسبانيا وكتالونيا، من الصعب دائما اللعب في كامب نو ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق”.

وأضاف رونالدو: “اليوم كنا فريق أبطال! عائلة حقيقية وقوية وموحدة! إذا واصلنا اللعب بنفس المستوى لن يكون لدينا ما نخشاه حتى نهاية الموسم.. هيا بنا!”

وفي حديثه مع محطة “موفيستار”، ذكر كريستيانو: “لطالما جمعتني علاقة ودودة مع ميسي وكما قلت سابقا تشاركت الجوائز معه في آخر 12 أو 13 أو 14 عاما”.

وتابع: “لم أعتبره منافسا لي أبدا. يحاول تقديم الأفضل لفريقه دائما وأنا كذلك وعلاقتي جيدة به دائما وأنا متأكد من أنه يبادلني نفس الشعور إذا سألته”.

وأردف قائلا: “ميسي هو نفس اللاعب دائما داخل الملعب. برشلونة في فترة صعبة لكنه يبقى برشلونة وأنا واثق من أنه سيتعافى لأن كل الفرق تمر بفترات سيئة وسيظل برشلونة من الفرق الرائعة”.

يشار إلى أن مباراة الثلاثاء كانت الأولى لرونالدو أمام برشلونة منذ رحيله عن ريال مدريد في 2018.