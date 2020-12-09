«الطيران المدني»: السماح للعاملين في «الصحة» وأقاربهم من الدرجة الأولى بالدخول إلى البلاد عبر الطيران المباشر أو الترانزيت

أصدر نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي د.صالح الفداغي، تعميما دعا فيه جميع شركات الطيران العاملة في المطار إلى السماح لجميع العاملين ب‍وزارة الصحة ممن لديهم إقامة سارية أو حاملي سمات الدخول الصالحة للسفر إلى البلاد بالرحلات المباشرة أو الترانزيت.السماح للركاب ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج-زوجة-أبناء) أو التحاق بعائل لأحد العاملين ب‍وزارة الصحة الكويتية للسفر إلى الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت شريطة أن تكون لديه إقامة سارية أو سمة دخول صالحة، وكذلك التأكيد على التعميم رقم (202097) الصادر بتاريخ 17-9-2020 والخاص باستخدام تطبيق هويتي في المنافذ والمطارات، والالتزام بتطبيق الاجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع الفئات المذكورة أعلاه.