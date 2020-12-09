الفريق المكراد يهدي وزير الداخلية الإصدار الجديد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد لإهدائه الاصدار الجديد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والذي يتكون من6 مراجع هي:1- المتطلبات المعمارية وسبل الهروب.2- أنظمة مكافحة الحريق.3- أنظمة انذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج.4- متطلبات المواد الخطرة.5- الخدمات الهندسية للمباني والمنشآت.6- الدليل الموحد للاشتراطات الوقائية.وتتضمن هذه المراجع معايير ومواصفات شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في المباني والمنشآت والأنشطة المختلفة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، وبما يتوافق مع المتطلبات العالمية والنهضة التنموية والاقتصادية، كما تكون هذه المراجع متاحة على الموقع الإلكتروني التابع لقوة الإطفاء العام: ‏www.kff.gov.kw، للاستفادة منها من قبل المختصين والباحثين في هذا المجال.بدوره أشاد الصالح بالجهود المبذولة من قوة الإطفاء العام في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، كما أشاد بكل من ساهم وشارك في إعداد هذه المراجع لتحقيق الفائدة المرجوة منها.