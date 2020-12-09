الوزير الصالح يشكر سمو الأمير على إشادته بجهود رجال «الداخلية» في انتخابات «أمة 2020»





بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ردا على برقية الشكر والثناء والإشادة من سموه بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الأمنية في (الداخلية) من أجل نجاح سير العملية الانتخابية (أمة 2020).وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان اليوم الثلاثاء ان الوزير الصالح تقدم “ببالغ الشكر وعظيم الامتنان” لسموه قائلا “تلقيت وجميع منتسبي وزارة الداخلية من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين إشادة وثناء سموكم بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية من أجل نجاح سير العملية الانتخابية وأداء الناخبين والناخبات واجبهم الوطني بكل سهولة ويسر وشفافية”.وأكد الوزير الصالح أنه “ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا توفيق الله ثم التعاون المتميز والمثمر من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين”.وتابع “معربين لسموكم عن اعتزازنا بإشادتكم الأبوية السامية فهي وسام على صدورنا ودافع لمزيد من العطاء مؤكدين لسموكم حرص أبنائك وبناتك على بذل كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين حفظ الله سموكم وكلأكم بعنايته وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة”.