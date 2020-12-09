الوزير الصالح يشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لاشادته بمنتسبي “الداخلية” في انتخابات مجلس الأمة 2020





بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح اليوم الثلاثاء برقية شكر إلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على إشادة سموه بدور رجال الشرطة من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد في إنجاح العرس الديمقراطي (أمة 2020).وافادت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحفي ان الوزير الصالح قال في برقيته “يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التحيات مقرونة بأطيب التمنيات ونسأله عز شأنه أن يفيء على سموكم بموفور الصحة وتمام العافية ويكلأكم بعنايته ورعايته”.وذكر الوزير الصالح انه تلقى وجميع منتسبي وزارة الداخلية من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ببالغ الشكر والامتنان “إشادة وثناء سموكم بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الأمنية في الوزارة من أجل نجاح سير العملية الانتخابية وأداء الناخبين والناخبات واجبهم الوطني بكل يسر وشفافية وما كان هذا النجاح ليتحقق لولا توفيق الله ثم التعاون المتميز والمثمر من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين”.وتابع “مؤكدين لسموكم حرص أبنائك وبناتك على بذل كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين مسترشدين ومستنيرين بالتوجيهات السديدة والحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسموكم حفظكم الله ورعاكم”.